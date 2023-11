"Rozpal płomień wiary!". Irlandczycy proszą błogosławionego o wstawiennictwo

W Irlandii trwa peregrynacja relikwii bł. Carla Acutisa. Łącząc katolików całej Zielonej Wyspy, pielgrzymka będzie kontynuowana tak długo, aż obejmie wszystkie 26 diecezji. Modlitwom wiernych towarzyszy wspólne pragnienie: aby na nowo wzniecić w Irlandii płomień wiary.

Relikwie świętego

Relikwia pierwszego stopnia, a więc z ciała błogosławionego, nawiedza teraz archidiecezję Dublina, stolicy Republiki Irlandii. Ta niezwykła pielgrzymka rozpoczęła się w czerwcu, od archidiecezji Armagh, w Irlandii Północnej. Relikwia, a mówi się, że jest to kawałek osierdzia, błony otaczającej serce, przybyła do Irlandii z Sanktuarium Ogołocenia w Asyżu. To tam przechowywane i wystawiane są szczątki bł. Carla. Relikwii towarzyszy prałat Anthony Figueiredo, szef działu relacji międzynarodowych diecezji Asyżu, a miejscem, z którego relikwia wyrusza do dublińskich kościołów jest franciszkański klasztor kapucynów. W niedzielę Chrystusa Króla relikwia nawiedziła kościół pw. Świętego Odkupiciela, w mieście Bray. Mszę Świętą odprawił tam abp Dermot Farrell. Była też w dublińskiej parafii Świętej Rodziny, a 27 listopada dotrze do parafii pw. św. Kevina i św. Kiliana w Kilnamanagh-Castleview.

Z relikwiami pielgrzymują po Irlandii członkowie Apostolatu Carlo Acutisa z Belfastu, zawierzając mu wielką odnowę wiary na Wyspie. Szczególnie upatrują jego orędownictwa w przebudzeniu serc ludzi młodych. W początkach tej peregrynacji w Liveline RTÉ Radio 1 toczyło się wiele dyskusji na temat znaczenia relikwii błogosławionego Carla dla życia wiary młodych ludzi. W peregrynację wpisana jest również premiera książki „Błogosławiony Carlo Acutis: Zapal płomień wiary” autorstwa księdza Figueiredo. Prześledził on historię irlandzkiej wiary w kontekście miejsca, w którym ta wspólnota znajduje się obecnie i tego, jak błogosławiony Carlo może się za nią wstawiać.

