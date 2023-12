Tajny plan Rosji. Wywiad Finlandii ujawnia

Jak przekazał fiński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny Yle, powołując się na ustalenia wywiadu, Rosja planowała zablokować przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, "ze szczególnym naciskiem na ten drugi kraj". W planach Moskwa miała także podżeganie do gwałtownych i masowych demonstracji w obu państwach.

Celem Kremla było m.in. wywołanie i eskalowanie konfliktu między Turcją a krajami europejskimi oraz NATO, a także wzbudzenie strachu przed islamem. W ujawnionych dokumentach jest mowa o masowych protestach, które miały wybuchnąć po spaleniu Koranu w Szwecji. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył wtedy, że jego kraj nie poprze wniosku Szwecji o członkostwo w NATO.

Wyciekły tajne dokumenty

Reporterzy Yle dotarli do raportu z operacji przeprowadzonej we Francji. Chodzi o rosyjską akcję zorganizowaną w centrum Paryża w 2023 r. Wówczas w mieście odbywały się antyislamskie i antytureckie demonstracje.

Fińskie służby nie udzielają informacji na temat działań operacyjnych. Yle podała, że nie stwierdzono, by Rosja miała realizować swoje zamierzenia na terytorium Finlandii.

Finlandia w NATO

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Wszystkie 30 państw ratyfikowało protokół o przystąpieniu Finlandii do NATO. Jako ostatnie zrobiły to Węgry oraz Turcja. Szwecja wciąż czeka na zgodę Turcji.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przekonywał, że Rosja "nie ma problemów" z Finlandią i Szwecją, a przystąpienie obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stanowi dla Kremla bezpośredniego zagrożenia. Jednocześnie rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że Rosja wzmocni swoje zdolności wojskowe w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na przystąpienie Finlandii do NATO.

Czytaj też:

Dekret Putina o zwiększeniu armii. Eksperci wyjaśniają, co tak naprawdę oznaczaCzytaj też:

Soltenberg: NATO powinno być gotowe na złe wieści z Ukrainy