Niemcy: Statek pasażerski uderzył w filar mostu. Są ranni

Do wypadku doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia o godzinie 20:45. Łuk mostu został poważnie uszkodzony, przez co autostrada A42 jest nieprzejezdna, dopóki inżynier budowlany nie sprawdzi stabilności konstrukcji. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku.

Na pokładzie statku "Swiss Crystal" było 103 pasażerów i 26 członków załogi. Według informacji agencji dpa, większość pasażerów pochodziła z krajów Beneluksu. Jak powiedział rzecznik policji w Duisburgu, należy cieszyć się, że wypadek nie miał poważniejszych konsekwencji, biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób na pokładzie uszkodzonego statku.