Sceny jak w filmie wojennym. Imigranci bawią się w Berlinie

Wczoraj wieczorem w Internecie pojawił się film dokumentujący zabawę imigrantów. To co na nim obserwujemy bardziej pasuje do filmu wojennego niż noworocznej zabawy. Setki wystrzałów, ludzie wymachujący pistoletami, race rzucane pod samochody oraz w przechodniów i chyba najdramatyczniejszy widok – matka z dzieckiem w wózku uciekająca przed tym całym chaosem.

Jeden z użytkowników Twittera skomentował film w następujący sposób: „Zamieszki na niemieckich ulicach… Ale policja Merkel woli ścigać ludzi, którzy piszą złośliwe twitty”.

