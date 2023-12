Biden napisał list do Tuska. "Zapewniam Pana"

W mediach społecznościowych i na stronie internetowej Kancelarii Premiera opublikowano list gratulacyjny skierowany do Donalda Tuska przez prezydenta USA Joe Bidena.

Biden napisał do Tuska

Pismo do premiera Donalda Tuska datowane jest na 13 grudnia. Czytamy w nim, że amerykański prezydenta „z przyjemnością oczekuję współpracy z panem, by pokazać, że demokracje mogą sprostać wyzwaniom, które mają największe znaczenie w życiu naszych narodów (...). Zapewniam Pana, że Stany Zjednoczone będą nadal stać ramię w ramię z Polską i walczyć z wdzieraniem się autorytaryzmu do Europy".

"Historyczna frekwencja w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku daje panu ważny mandat w ważnych czasach. Z przyjemnością oczekuję współpracy z panem, by pokazać, że demokracje mogą sprostać wyzwaniom, które mają największe znaczenie w życiu naszych narodów" – czytamy dalej.

Biden nawiązał do sytuacji na wschodniej flance NATO. "Wkład Pana narodu w bezpieczeństwo sojuszników na wschodniej flance NATO, przyjęcie żołnierzy USA, determinacja, by przekroczyć cele finansowe NATO, związane z obronnością stanowią przykład. Z przyjemnością oczekuję na partnerską współpracę z panem, by móc zrealizować cele związane z militarną modernizacją i jeszcze bardziej wzmocnić sojusz NATO" – napisał Joe Biden.

Strategiczne partnerstwo USA-Polska

Amerykański prezydent zwrócił uwagę, że USA wysoko cenią "strategiczne partnerstwo z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego". "Jesteśmy dumni, że Polska wybrała USA na swego partnera (w budowie) pierwszej siłowni nuklearnej. (...) Współpraca w obszarze cywilnej energii nuklearnej stanowi fundament naszych więzi gospodarczych i jest wyrazem naszej wspólnej determinacji, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz zająć się problemem kryzysu klimatycznego" – podkreślił.

Kwestia Ukrainy

Polityk niezmiennie liczy na Warszawę w sprawie pomagania Ukrainie. "Z przyjemnością oczekuję kontynuacji naszej bliskiej współpracy dotyczącej Ukrainy, która broni swej suwerenności i integralności terytorialnej przed brutalną agresją Rosji” – kontynuuje w piśmie, dodając, że Waszyngton jest Warszawie i polskiemu narodowi wdzięczny. Biden zwraca uwagę, że hojność i determinację Polaków widział na własne oczy, gdy odwiedzał polską stolicę.

"Raz jeszcze składam płynące z głębi serca gratulacje i najlepsze życzenia wszelkich sukcesów w Pana służbie na rzecz polskiego narodu. Jestem przekonany, że razem zdołamy zapewnić postęp w kwestiach dotyczących naszego wspólnego dobrobytu, bezpieczeństwa i demokratycznych wartości" – dodał Joe Biden.

twitterCzytaj też:

Ambasador USA chwali Tuska. "Dobrze znany i szanowany"Czytaj też:

Tusk został premierem. Jest pierwsza reakcja władz USA