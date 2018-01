Niemcy: 96-letni strażnik z Auschwitz wnioskuje o ułaskawienie

W grudniu niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 96-letni Oskar Groening, były strażnik niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, trafi do więzienia.

Trbunał Konstytucyjny odrzucił wtedy odwołanie Groeninga do decyzji sądu, która stwierdzała, że mimo podeszłego wieku były strażnik jest w stanie odbyć karę. Były strażnik przekonywał, że osadzenie go w więzieniu naruszyłoby jego prawo do życia.

Niemiec nie daje jednak za wygraną i złożył wniosek o ułaskawienie.

Groening został uznany winnym pomocnictwa w zamordowaniu ponad 300 tys. osób. Skazano go na 4 lata pozbawienia wolności. Warto dodać, że do 2011 roku sądy niemieckie nie skazywały za pomocnictwo. Precedensem okazała się sprawa Johna Demjaniuka przed 6 laty.

