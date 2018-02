Izraelska policja chce oskarżyć premiera Benjamina Netanjahu o korupcję

Izraelski dziennik "Hadashot" poinformował, że szef policji Roni Alsheich otrzymał wystarczające dowody, aby oskarżyć Netanjahu o przyjęcie korzyści majątkowej. Zalecenie policji zostanie wysłane do ministerstwa sprawiedliwości na początku przyszłego tygodnia.

Netanjahu jest podejrzewany o to, że otrzymywał od bogatych biznesmenów drogie prezenty w zamian za przychylne traktowanie rzadu.

– Wielu z was pyta – co będzie [w przyszłości]? Więc chcę was uspokoić. Nic nie będzie, bo wiem jaka jest prawda – mówił premier Izraela. Netanjahu opublikował w mediach społecznościowych film, w którym odpowiada na zarzuty. Dodał też, że "Izrael jest państwem prawa, a prawo w Izraelu mówi, że osobą, która zdecyduje, czy istnieją dowody przeciwko premierowi, jest prokurator generalny i to on konsultuje się z prokuratorem stanowym w takich sprawach". – Prokurator stanowy Shai Nitzan, powiedział niedawno podczas debaty w Knesecie, że ponad połowa spraw, w których policja zaleca akty oskarżenia, jest zamknięta bez żadnego aktu oskarżenia – mówił premier Izraela.