Merkel: Za Holokaust i obozy koncentracyjne odpowiadają Niemcy

– To były obozy koncentracyjne, za które odpowiedzialność spoczywa na Niemcach. My jako Niemcy jesteśmy odpowiedzialni za to, co wydarzyło się podczas Holokaustu – oświadczyła w sobotę kanclerz Angela Merkel.

Pytana o ustawę o IPN i karanie za nazywanie niemieckich obozów polskimi, Merkel podkreśliła, że to "Niemcy odpowiadają za to, co wydarzyło się podczas Holokaustu, Shoah w okresie narodowego socjalizmu". Dodała, że odpowiedzialność za obozy koncentracyjne spoczywa na Niemcach. – Ta odpowiedzialność nie ustaje i przejmuje ją każdy kolejny rząd Niemiec – oświadczyła Merkel. Jak zaznaczyła, jej kraj będzie wspierał utrzymanie takich miejsc pamięci jak Krzyżowa czy KL Auschwitz po to, "aby akurat młodym Niemcom pokazać, że potrafimy przejąć odpowiedzialność za naszą własną historię, i że tylko na tej podstawie możemy tworzyć dobrą i wspólną przyszłość z Polską, ale też z całą Europą i światem". Merkel powiedziała też, że szczególnie leży jej na sercu "bliska współpraca Polski i Niemiec na poziomie społeczeństw". Niemiecka kanclerz wyraziła nadzieję, że piątkowa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie będzie otwarciem nowego rozdziału w polsko-niemieckich stosunkach. Jej zdaniem podpisany 27 lat temu Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy rozwinął "żywą współpracę, która jest stabilna, pomimo różnic poglądów w niektórych kwestiach". Czytaj także:

