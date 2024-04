Norwegia zwiększa wydatki na armię. Chce przeciwstawić się Rosji

Oczekuje się, że całkowite wydatki na wojsko w ciągu najbliższych 12 lat wyniosą 1,62 bln koron – informuje agencja Reuters, powołując się na rząd w Oslo.

– Plan ten stanowi historyczny wzrost wydatków na obronę i zakłada znaczne wzmocnienie wszystkich rodzajów sił zbrojnych – powiedział na konferencji prasowej premier Norwegii Jonas Gahr Støre.



Minister finansów Trygve Slagsvold Vedum poinformował, że planowane roczne wydatki na obronność w 2036 r., po uwzględnieniu inflacji, wzrosną o 83 proc. w porównaniu z obecnym poziomem.

Atak Rosji na Ukrainę zmienił dyskusję o wydatkach na zbrojenia

Wojna na Ukrainie znacząco zmieniła dyskurs w Norwegii na temat wydatków wojskowych, wywołując debatę na temat sposobów zabezpieczenia się przed potencjalną agresją rosyjską. Ten nordycki kraj graniczy z Rosją w Arktyce, ale nigdy nie był w stanie wojny ze swoim wschodnim sąsiadem – zwraca uwagę Reuters.

"Musimy się spodziewać, że Norwegia przez wiele lat będzie żyła z bardziej niebezpieczną i nieprzewidywalną Rosją. (...) Stosunki z Rosją przez długi czas będą wymagające i pod wieloma względami definiujące norweską politykę bezpieczeństwa i obrony" – napisał rząd w Oslo w dokumencie przekazanym parlamentowi.

Norwegia ma fundusz i pieniądze na wojsko

Dzięki swojemu państwowemu funduszowi majątkowemu, największemu na świecie, dysponującemu aktywami o wartości 17 bln koron, Norwegia ma dostęp do środków pieniężnych potrzebnych do sfinansowania zwiększonych wydatków na obronę bez konieczności ograniczania wydatków na szpitale i szkoły – powiedział premier Støre.

Rząd stwierdził jednak, że roczne wydatki rządowe z funduszu majątkowego pozostaną ograniczone jak poprzednio do 3 proc. ogółu aktywów.



Norwegia ogłosiła niedawno plany zwiększenia wydatków na obronę w 2024 r. do 2 proc. PKB, co czyni ją kolejnym krajem członkowskim NATO, który oficjalnie przyjął cel wyznaczony przez sojusz wojskowy – podkreśla Reuters. Oslo wcześniej zapowiadało, że osiągnie cel 2 proc. dopiero do 2026 r. Według NATO w 2022 r. Norwegia wydała 1,57 proc. swojego PKB na obronę.

