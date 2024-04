15-letnia córka sławnych aktorów dokonała "coming outu". Zrobiła to podczas pogrzebu dziadka

Seraphina Rose Affleck przedstawiła się "nowym imieniem" podczas ceremonii pogrzebowej ojca Jennifer Garner. – Nazywam się Fin Affleck – powiedziała 15-latka, rozpoczynając odczytanie fragmentu Biblii. Nastolatka miała na sobie czarny garnitur i białą koszulę z krawatem. Amerykańskie media zwróciły uwagę na to, że Seraphina już na początku tego roku zmieniła wizerunek – widziana była z krótko przystrzyżoną fryzurą oraz z plecakiem, na którym nadrukowane było słowo "Fin".

"Coming out" podczas pogrzebu spotkał się z różnymi reakcjami w sieci. "Posiadanie dziecka LGBTQ jest modne w Hollywood. To jakby mieć torbę najnowszego projektanta" – napisała jedna z użytkowniczek. "Hollywood to klub satanistyczny dla osób transpłciowych" – skomentowała inna internautka.

Jennifer Garner straciła ojca

Na początku kwietnia w mediach społecznościowych Jennifer Garner poinformowała o śmierci swojego taty. "Odszedł spokojnie w otoczeniu najbliższej rodziny. Miał 85 lat i wspaniałe, zdrowe życie za sobą. Jesteśmy wdzięczni za jego łagodność, cierpliwość, dzielne sprawowanie roli taty trzech córek, jego poszanowanie dla pracy, umiejętności przywódcze, uśmiech i wiarę. Cała rodzina towarzyszyła mu do końca: jego córki, wnuki oraz żona, u której boku spędził 59 lat" – napisała.

Pogrzeb Williama Jacka Garnera transmitowany był na portalu Facebooku. Wydarzenie odbyło się w Christ Church United Methodist w Charleston.

twitter

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Jennifer Garner to sławna amerykańska aktorka, która grała m.in. tytułową rolę w serialu "Agentka o stu twarzach", za którą otrzymała Złoty Glob. Z kolei Ben Affleck jest znanym aktorem, reżyserem oraz producentem filmowym, zdobył dwa Oscary i trzy Złote Globy.

Garner i Affleck poznali się w 2000 r. na planie filmu "Pearl Harbour". Pobrali się w czerwcu 2005 r. 10 lat później ogłosili separację, a w 2018 r. wzięli rozwód. Mają troje dzieci. Obecną żoną Afflecka jest aktorka i piosenkarka Jennifer Lopez, której 16-letnia córka Emme Maribel Muniz deklaruje chęć używania wobec niej zaimków neutralnych płciowo.

Czytaj też:

Gwiazdor Hollywood poddał się ws. dzieci. Koniec wielkiego konfliktu?