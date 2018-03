"Nigdy nie będą obywatelami Węgier. Wrócą do swych państw". Orban o przyjętych imigrantach

Orban podkreślił zażyłe relacje pomiędzy dwoma państwami. Premier Węgier zapewnił, że Polska i Węgry są "stuprocentowymi sojusznikami". Polityk dodał, że ten sojusz dotyczy nie tylko kwestii imigrantów, ale również choćby rozpoczętej przeciwko Polsce procedurze związanej z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

"Nigdy nie będą obywatelami Węgier"

Orban podkreśli, że przyjęcie przez Węgry 1300 uchodźców nie zmienia istoty jego stanowiska. "Węgry odrzucają kwoty i nasza polityka migracyjna pozostaje bez zmian". Polityk wskazał, że to stanowisko nie jest charakterystyczne jedynie dla Węgier, ale dla całego regionu Europy Środkowej.

"Sprawdzimy tych 1300 ludzi i jeżeli faktycznie wymagają ochrony, to oczywiście ją im zapewnimy do momentu, aż tej ochrony nie będą już potrzebować. To ważne, bo gdy tak się stanie, będą musieli wrócić do swoich krajów" – mówił. Orban podkreślił, że żaden z przyjętych obywateli nie zostanie obywatelem Węgier.

"Państwa imigrantów"

Orban w wywiadzie udzielonym radiu Kossuth zaznaczył, że państwa Europy Zachodniej stały się już "krajami imigrantów". "Nie jest to tylko kwestia ostatnich lat, ale ostatnich dekad, kiedy przyjmowali oni wielu cudzoziemców. Przyjmowaniem imigrantów kraje Zachodu chcą rozwiązać swój problem demograficzny" – tłumaczy. Orban przyznał, że państwa Grupy Wyszehradzkiej również borykają się z problemami demograficznymi, ale chcą je naprawić za pomocą polityki prorodzinnej, a nie przyjmowania imigrantów.

"Polityka Węgier pozostaje zatem bez zmian; nie wpuszczamy imigrantów" – zapewnił.

"Ksenofobia i rasizm". Wysoki Komisarz ONZ o Morawieckim i Orbanie

"Zachód upadnie". Orban ostrzega przed muzułmanami