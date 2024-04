Franciszek: Niech Bóg błogosławi Węgrów!

Obok prymasa Węgier, kardynała Pétera Erdő i przewodniczącego episkopatu Węgier biskupa Andrása Veresa, w gronie pielgrzymów obecny był także nowy prezydent kraju Tamás Sulyok.

Ojciec Święty mówiąc o swej ubiegłorocznej pielgrzymce zaznaczył, że przybył jako pielgrzym, aby modlić się wspólnie z węgierskimi katolikami, także za Europę, w intencji "pragnienia budowania pokoju, aby dać młodym pokoleniom przyszłość nadziei, a nie wojny; przyszłość pełną kołysek, a nie grobów; świat braci, a nie murów. Modliłem się za wasz drogi naród, który przez tysiąclecie zamieszkiwał tę ziemię i użyźniał ją Ewangelią Chrystusa. Obyście w modlitwie zawsze znajdowali siłę i determinację do naśladowania, także w obecnym kontekście historycznym, przykładu świętych i błogosławionych, którzy wywodzą się z waszego narodu" – zachęcił papież. Przypomniał, że realizacja daru pokoju "zaczyna się w sercu każdego z nas... Pokój przychodzi, gdy postanawiam przebaczyć, nawet jeśli jest to trudne, a to napełnia moje serce radością".

Papież wskazuje na fundamenty rozwoju

Ojciec Święty podkreślił potrzebę krzewienia braterskiego stylu życia i przypominał Węgrom o świadectwie męczenników z okresu reżimów totalitarnych dwudziestego wieku.

Papież zachęcił też Węgrów do promowania przyjaźni pokoleń, by młodzi rozmawiali ze swymi dziadkami, szukali korzeni, stawiając solidne fundamenty pod przyszłość. – Pielęgnując swoje korzenie, będziecie mogli z ufnością patrzeć w przyszłość, umacniając się w wartościach, które dają życie: rodzina, jedność, pokój – zapewnił.

Franciszek wyraził także Węgrom podziękowanie za ich gościnność dla ukraińskich uchodźców, którzy opuścili swój kraj z powodu wojny.

– Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za waszą bliskość i czułość! Idźmy razem drogą Pana jako paschalni mężczyźni i kobiety, rozpoznając Go w łamaniu chleba, przy stole eucharystycznym i przy stole głodnych; w Jego Słowie i w spotkaniu z innymi. Dziękuję wam za waszą wierność Chrystusowi, przejawiającą się w świadectwie wiary i w ekumenizmie, którym żyjecie, w waszych relacjach z bliźnimi, w waszej gościnnej miłości nawet wobec tych, którzy się różnią, w waszym szacunku dla każdego ludzkiego życia i w waszej odpowiedzialnej trosce o środowisko – powiedział Ojciec Święty. Papież zakończył swe przemówienie słowami "Niech Bóg błogosławi Węgrów!".

