To błędy posoborowego Kościoła ułatwiły wyrzucenie krzyży z Warszawy

Krzyża nie szanuje się już nie tylko jako symbolu męki Jezusa Chrystusa, co wymagałoby wiary; nie szanuje się nawet jako symbolu trwającej od 1700 cywilizacji chrześcijańskiej, co wymagałoby po prostu kultury. To zatem nie tylko bezbożny ateizm; to także barbarzyństwo, ale przyznajmy – nikogo z nas to już w ogóle nie dziwi. Ten brak zdziwienia jest zresztą wielkim sukcesem Rewolucji: przyzwyczailiśmy się do jej powolnych postępów, do pochłaniania przez bezbożnictwo kolejnych sfer życia.