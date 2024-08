Pistorius chce większych wydatków na armię. "Nie wolno przestać"

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wskazuje, że w obecnych trudnych czasach zagrożenia bezpieczeństwa, konieczne jest dalsze zwiększanie wydatków wojskowych. Chciałby, aby było to więcej niż 2 proc. PKB, czyli cel wyznaczony przez NATO.

W przemówieniu wygłoszonym przez naukowców i wojskowych z amerykańskiego Instytutu Bezpieczeństwa Azji i Pacyfiku (APCSS) w Honolulu odniósł się do zagrożeń ze strony Rosji i rosnących napięć, które są napędzane także przez chińskie roszczenia – opisuje "Die Welt".

– W międzyczasie dwie trzecie sojuszników NATO osiągnęło zadeklarowany cel wydawania 2 proc. PKB na obronę, a Niemcy wydały 150 proc. więcej niż 10 lat temu – powiedział polityk w czwartek. – Nie możemy i nie wolno nam na tym poprzestać. Musimy wyjść poza cel 2 proc. I w kontekście rosyjskiej agresji, musimy to zrobić szybko. To wyraźny apel, także do mojego rządu – podkreślił minister Pistorius.

Pistorius chce więcej, a daje mniej

"Niemcy realizują cel NATO dzięki finansowanej długiem puli 100 mld euro (429 mld zł) dla Bundeswehry ('aktywa specjalne'). Środki są wykorzystywane na duże projekty zaopatrzeniowe dla wojsk, a Niemcy również realizują cel NATO. W przyszłym roku regularny budżet obronny ma wzrosnąć tylko o 1,25 mld euro (5,3 mld zł) z obecnego poziomu ok. 52 mld euro (223 mld zł) – wynika budżetu koalicji rządzącej. To mniej niż Pistorius uważa za konieczne. Kanclerz federalny Olaf Scholz stwierdził, że od 2028 r., po wyczerpaniu specjalnego funduszu, budżet obronny powinien wzrosnąć do 80 mld euro (343 mld zł)" – zauważa niemiecka gazeta.

"Podczas wystąpienia w instytucie, który jest powiązany z amerykańskim Departamentem Obrony, Pistorius podkreślił znaczenie partnerstwa z USA dla Niemiec. Powtórzył, że Niemcy robią teraz więcej dla odstraszania i zdolności obronnych, a także odniósł się do trwającego rozmieszczenia brygady Bundeswehry na Litwie" – czytamy. – Niemcy odgrywają centralną rolę w obronie wschodniej flanki NATO – stwierdził minister.

