Amsterdam: Zaprezentowano "maszynę do samobójstwa"

Amsterdam: Zaprezentowano "maszynę do samobójstwa". Tłumy zainteresowanych

Na targach pogrzebowych w Amsterdamie zaprezentowano... "maszynę do samobójstwa". To, jak działa kapsuła do eutanazji, pokazano jedynie w VR, czyli rzeczywistości wirtualnej.