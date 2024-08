Rosyjski bombowiec runął na ziemię. Katastrofa na Syberii

Informację o katastrofie bombowca przekazało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Katastrofa rosyjskiego bombowca Tu-22M3

Wynika z niego, że maszyna rozbiła się w czwartek w obwodzie irkuckim na Syberii.

"Załoga katapultowała się" – przekazano, zapewniając, że życiu żadnej z czterech osób, które były na pokładzie maszyny nie zagraża niebezpieczeństwo

Z późniejszych doniesień mediów wynika, że wszyscy zostali już odnalezieni.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną katastrofy była awaria techniczna bombowca.

Tu-22MZ. Rosyjski superbombowiec

Tu-22MZ to naddźwiękowy bombowiec dalekiego zasięgu przeznaczony do zwalczania celów morskich i lądowych za pomocą kierowanych pocisków rakietowych i bomb lotniczych. Jest to zmodernizowana wersja Tu-22M2 o zwiększonych możliwościach bojowych i obronnych. Maszyna jest zdolna do lotu z prędkością do 2300 km/h.

