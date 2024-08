Nowa broń Korei Północnej. Kim Dzong Un zwiększa "gotowość bojową"

Podczas testu drony-kamikadze zniszczyły cel pozorujący czołg, o czym poinformowała północnokoreańska państwowa agencja prasowa KCNA. Test ten, który nadzorował przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, odbył się w Instytucie Dronów Północnokoreańskiej Akademii Nauk Wojskowych.

Kim Dzong Un zażądał od naukowców, by ci rozwijali sztuczną inteligencję, która mogłaby być wykorzystywana przez drony. Wezwał także do produkcji większej liczby dronów, które mogłyby być wykorzystywane przez piechotę i wojska specjalne.

Korea Północna pokazała nową broń

Na zdjęciach opublikowanych przez agencję KCNA widać co najmniej cztery typy dronów zdolnych do atakowania celów naziemnych i morskich. Pjongjang po raz pierwszy zaprezentował nowe drony-kamikadze. "Na publikowanych przez media zdjęciach widać drona ze skrzydłami w kształcie litery X, który uderza w cel przypominający południowokoreański czołg K-2" – relacjonowała Associated Press (AP).

– Globalne zmiany w technologiach militarnych i na polu walki wskazują na wagę tego rodzaju broni, którą armia powinna otrzymać tak szybko, jak to możliwe – mówił Kim Dzong Un, cytowany przez północnokoreańskie media państwowe.

AP zauważyła, że próby armii Korei Północnej odbyły się w sobotę, w czasie, kiedy zaplanowano zakrojone na dużą skalę kolejne manewry wojsk Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Celem manewrów sojuszników jest dalsze wzmocnienie potencjału obronnego wobec nuklearnych gróźb Pjongjangu.

Korea Północna i Korea Południowa choć formalnie pozostają w stanie wojny, to od momentu rozejmu w 1953 r. nie toczą między sobą żadnych walk. Mimo to, sytuacja między państwami pozostaje napięta, a granica pomiędzy krajami jest jedną z najsilniej zmilitaryzowanych na świecie. Nierzadko dochodzi też do rozmaitych incydentów i gróźb ze strony Pjongjangu.

