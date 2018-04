Koniec wojny pomiędzy Koreą Północną i Koreą Południową? Jeszcze w tym roku traktat pokojowy

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przekroczył dziś granicę z Koreą Płd. i po raz pierwszy spotkał się z prezydentem tego kraju Mun Dze Inem. Historyczny, pierwszy uścisk dłoni przywódców trwał ok. 20 sekund. – To tak blisko, a zajęło nam tak długo, by wykonać ten krok (...) Dziś rozpoczynamy pisanie nowej historii pokoju i dobrobytu w relacjach między Koreami – mówił Kim Dzong Un.

– Zgodziliśmy się, że należy przeprowadzić denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i będziemy w tej sprawie ściśle współpracować – powiedział prezydent Korei Płd. Mun Dze In po podpisaniu wspólnego oświadczenia z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem. Jeszcze w tym roku obaj przywódcy mają podpisać traktat pokojowy, który formalnie zakończy trwającą 65 lat wojnę pomiędzy dwoma krajami.