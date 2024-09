Wojna na Ukrainie. Scholz proponuje rozmowy z Rosją, Kreml odpowiada

– Nie wiemy nic więcej niż doniesienia mediów o tym, że istnieje jakiś plan. Nie wiemy jednak, jakie szczegóły może obejmować. Nie odrzucamy żadnych planów z góry, ale konieczne jest zrozumienie, o co w tym chodzi – stwierdził Pieskow, cytowany przez rosyjską państwową agencję TASS.

Scholz zaproponuje Ukrainie oddanie terytoriów Rosji w zamian za pokój?

Rzecznik Kremla odniósł się w ten sposób do informacji włoskiej gazety "La Repubblica" o tym, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz przygotowuje plan zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który nie wyklucza przekazania Rosji części okupowanych terytoriów ukraińskich.

Cytowane w publikacji źródło w niemieckim rządzie przekazało włoskim dziennikarzom, że Scholz chce przejść do historii jako "kanclerz pokoju" i zagrać ukraińską kartą", aby umocnić swoją pozycję po porażce w wyborach regionalnych i europejskich.

W wyborach w Turyngii i Saksonii, które odbyły się 1 września, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec Scholza zajęła piąte i czwarte miejsce, zdobywając odpowiednio 6,1 i 7,3 proc. Zwycięstwo w tych landach odniosła prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) i Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), które uzyskały ponad 30 proc. głosów.



Będzie konferencja pokojowa z udziałem Putina?

Wcześniej kanclerz RFN powiedział w rozmowie z ZDF, że nadszedł moment, aby przyspieszyć zakończenie wojny na Ukrainie i rozpocząć rozmowy na temat porozumienia pokojowego z Rosją. Podkreślił przy tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgadza się zaprosić przedstawicieli Rosji na drugi "szczyt pokojowy" (pierwszy odbył się w czerwcu w Szwajcarii – red.).

Sam Zełenski, przemawiając 6 września na posiedzeniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy (tzw. grupa Ramstein) w Niemczech, wezwał do zakończenia wojny przed nadejściem zimy. – Dopilnujmy, aby ta jesień była czasem zakończenia rosyjskiej agresji. W sposób, który przywróci wiarygodny porządek bezpieczeństwa międzynarodowego. Musimy to zrobić – powiedział Zełenski, zwracając się do zachodnich sojuszników Ukrainy.

Czytaj też:

Zełenski ma plan pokojowy. "Pierwszy zobaczy go Biden"