Wojna w Libanie. Biskup: Młodzi będą żywić żądzę odwetu. To grunt pod kolejną wojnę

Konflikt zbrojny między Izraelem a Hezbollahem rozgorzał na dobre. W nocy z poniedziałku na wtorek izraelska armia rozpoczęła "ograniczoną" operację lądową. To prawdziwy dramat dla libańskiej ludności. Mowa jest już nawet o milionie uchodźców.

Liban. Dramatyczna sytuacja uciekinierów przed wojną

"Izrael musi się zatrzymać i trzeba dojść do porozumienia w sprawie natychmiastowego zawieszenia broni, które da nam wszystkim szansę na odzyskanie sił i złapanie oddechu" – powiedział w rozmowie z włoską agencją katolicką SIR wikariusz apostolski Kościoła łacińskiego w Libanie, bp César Essayan, OFM Conv.

Hierarcha podkreślił dramatyczną sytuację przesiedleńców, dla których trzeba znaleźć domy. "Nadchodzi zima. Wielu wysyła koce. Ale powtarzam, nie możemy popadać w działania doraźne, to kwestia spojrzenia w dalszej perspektywie. A patrzenie dalej oznacza poszukiwanie rozwiązania politycznego, a nie militarnego, które prowadzi donikąd" – zaznaczył bp Essayan.

Grunt pod kolejną wojnę

Jak stwierdził, w Bejrucie panuje bardzo napięta atmosfera. "Ludzie są bardzo zmęczeni, przesiedleńców jest wielu, ponad 120 tys. Wielu znalazło schronienie w szkołach lub innych obiektach. Wielu jednak nadal żyje na ulicach. Niektórzy zdecydowali się opuścić kraj i wyjechali do Syrii, Jordanii. Niektórzy udali się do Iraku" – powiedział wikariusz apostolski. Hierarcha nie ukrywa swoich obaw o przyszłość, bowiem ludzie młodzi żywią żądzę odwetu. "Możemy zatem znaleźć rozwiązania na dziś, ale grozi nam, że jutro będziemy pielęgnować żyzny grunt pod wojnę. Wojna musi się skończyć i to już teraz, aby zapobiec jej powtórzeniu się jutro w jeszcze bardziej brutalny, okrutny i absurdalny sposób. Aby to uczynić, musimy jednak wszyscy zatrzymać się i na nowo odkryć nasze człowieczeństwo, które tracimy dzień po dniu w imię nie wiem jakiego interesu" – powiedział bp Essayan. "Młodzi ludzie muszą żyć, muszą marzyć o życiu" – stwierdził wikariusz apostolski Kościoła łacińskiego w Libanie.

