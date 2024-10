Kamala Harris udzieli wywiadu stacji, w której może usłyszeć trudne pytania

Kamala Harris zgodziła się na wywiad z prezenterem Bretem Baierem w Pensylwanii. To jeden z kluczowych swing states, czyli stanów wahających się, gdzie do wzięcia jest aż 19 głosów elektorskich.

Wywiad odbędzie się 16 października. Krytycy wiceprezydent wskazują, że jej występ w Fox News, gdzie nie będzie mogła liczyć na osłonę medialną, jak w większości mediów, może świadczyć o kiepskich nastrojach w sztabie Partii Demokratycznej związanych ze słabnącymi sondażami.

Kamala Harris wystąpi w Fox News

Kandydaci idą łeb w łeb, ale badania pokazują, że Harris traci poparcie wśród mężczyzn, czarnoskórych wyborców i wyborców latynoskich, podczas gdy Trump notuje lepsze wyniki niż w analogicznym okresie 2020 i 2016 roku. Sondaże w stanach wahających się wskazują, że Trump albo nieznacznie przeważa nad Harris, albo kandydaci remisują.

Komentując decyzję sztabu Harris o wywiadzie dla prawicowego medium "New York Times" ocenia: "Pani Harris będzie miała szansę przekazać swoje przesłanie widzom, którzy mogą być sceptyczni co do jej kandydatury. Jej gotowość do pojawienia się w Fox News może pomóc w postrzeganiu jej jako otwartej na trudne pytania. I może dotrzeć do grupy niezależnych wyborców, z których więcej ogląda Fox News niż CNN lub MSNBC, zgodnie z badaniami Nielsena".

Bez konferencji prasowej

Kamala Harris przez 86 dni od początkowo nieoficjalnego, a później formalnego ogłoszenia jej kandydatką, nie zwołała jeszcze żadnej oficjalnej konferencji prasowej.

Fox News zwróciła uwagę, że stoi to w dużym kontraście z kampanią Donalda Trumpa, który regularnie organizuje konferencje, udziela długich wywiadów i odpowiada przynajmniej na część pytań dziennikarzy, choć często robi to bardzo ogólnikowo.

Harris z czasem zaczęła udzielać wywiadów. Wystąpiła np. z kandydatem na wiceprezydenta Timem Walzem w nagranym wcześniej materiale dla CNN, który był jednak daleki od formuły tradycyjnej konferencji prasowej. Później były wywiady dla National Association of Black Journalists, stacji MSNBC i występ w programie swojej zwolenniczki Oprah Winfrey.

Harris zmierzyła się też z Trumpem w debacie prezydenckiej, na której wg. większości komentatorów wypadła zdecydowanie lepiej, niż się spodziewano. Wielu oceniło, że starcie to wygrała. Sztab Trumpa chciał, żeby debata odbyła się także na Fox News, ale kampania Harris nie wyraziła na to zgody.

Krytyka kandydatki na prezydenta USA

Konserwatywna strona amerykańskiej sceny politycznej podnosi, że kierownictwo partyjne i sztab kampanii Demokratów trzyma Kamalę Harris z dala od dziennikarzy z obawy przed ewentualnymi trudniejszymi pytaniami i przed tym, że powie ona coś niewyuczonego wcześniej na pamięć, co mogłoby ją skompromitować. Komentatorzy polityczni dodają, że nie tak powinien zachowywać się kandydat w kampanii prezydenckiej.

Czytaj też:

Katolicy w USA zagłosują na Harris czy Trumpa? Są wyniki sondażuCzytaj też:

Trump: Chcę, by niemieckie firmy samochodowe stały się amerykańskimiCzytaj też:

Bosak: Harris jest jak produkt marketingowy. Na granicy USA trwa dramat