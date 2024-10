Korea Północna wysyła żołnierzy na wojnę. "Pierwsza grupa uda się do Kurska"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że został poinformowany o udziale Korei Północnej w wojnie po stronie Rosji. Według władz w Kijowie, Korea Północna dostarczyła Federacji Rosyjskiej rakiety balistyczne i amunicję, których wojska rosyjskie użyły w wojnie na Ukrainie.

– Jedną z najważniejszych kwestii był raport służb wywiadowczych – Służby Wywiadu Zagranicznego i Wywiadu Obronnego Ukrainy – na temat zamiarów Rosjan na jesień i zimę. Wszystko było dość szczegółowe. Faktyczne zaangażowanie Korei Północnej w wojnę. Również stosunki Rosji z niektórymi innymi krajami, które niestety inwestują w przedłużanie wojny – powiedział Zełenski, nie podając żadnych dodatkowych szczegółów. Agencja Reutera zauważyła, że słowa prezydenta Ukrainy padły dzień po tym, jak powiedział, również bez rozwinięcia, że Korea Północna dostarcza Rosji nie tylko broń, ale również personel wojskowy i wezwał sojuszników Kijowa do zwiększenia wsparcia.

Korea Północna na pomoc Rosji

Jak poinformował południowokoreański wywiad, reżim Kim Dzong Una podjął decyzję o wysłaniu 12 tys. żołnierzy do walki z Ukrainą. Chodzi o wojskowych z czterech brygad, w tym siły specjalne. "Przemieszczanie wojsk północnokoreańskich już się rozpoczęło" – podała agencja Yonhap, powołując się na źródła z Narodowej Służby Wywiadu.

W związku z doniesieniami o wsparciu sił rosyjskich przez reżim Kim Dzong Una, prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol zwołał nadzwyczajne posiedzenie gabinetu bezpieczeństwa. Kancelaria prezydenta w komunikacie stwierdziła, że decyzja Pjongjangu o wysłaniu swoich żołnierzy na ukraiński front "stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale także społeczności międzynarodowej".

Gdzie trafią żołnierze?

– Pierwsza grupa 2,6 tys. północnokoreańskich żołnierzy uda się do Kurska, gdzie Ukraina utworzyła silnie umocowany przyczółek – powiedział w rozmowie z serwisem The War Zone Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

– Obecnie we wschodniej Rosji szkoli się ok. 11 tys. żołnierzy północnokoreańskiej piechoty, którzy będą następnie walczyć na Ukrainie. Będą gotowi do walki 1 listopada – oznajmił Budanow.

