Putin zapłaci każdemu żołnierzowi Korei Północnej. Tyle mają dostać

Władze Korei Północnej z reguły zatrzymują większość pensji wypłacanych pracownikom wysyłanym za granicę, zatem nie jest jasne, ile z 2 tys. dolarów faktycznie otrzyma każdy żołnierz – zwraca uwagę portal Radia Wolna Azja (RFA).

Wcześniej południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza (NSI) poinformowała, że do Rosji wysłano ponad 3 tys. żołnierzy z Korei Północnej. Oczekuje się, że do grudnia ich liczba wzrośnie do 10 tys.

Według NSI północnokoreańscy żołnierze przeszli na terenie Rosji "specjalistyczne szkolenie" w zakresie obsługi sprzętu wojskowego i pilotowania bezzałogowych statków powietrznych. Rosjanie mieli być pod wrażeniem dobrej kondycji fizycznej i morale Koreańczyków z Północy. Zwrócili jednak uwagę, że brakuje im zrozumienia współczesnej sztuki wojennej, w tym wykorzystania dronów szturmowych, co może przełożyć się na poważne straty osobowe, gdy zostaną rozmieszczeni na linii frontu.

Według ustaleń ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), pierwsze północnokoreańskie jednostki wojskowe, które przeszły szkolenie na poligonach we wschodniej Rosji, dotarły w czwartek do strefy działań wojennych. Zostały zauważone w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy prowadzą operację.

Korea Północna dołącza do wojny po stronie Rosji. Korea Południowa wesprze Ukrainę?

Media donoszą, że w związku z możliwym rozmieszczeniem żołnierzy Korei Północnej na Ukrainie, Korea Południowa rozważa wysłanie Kijowowi broni ofensywnej lub nawet personelu wojskowego, który miałby monitorować ruchy wojsk Kim Dzong Una w Ukrainie.

Prezydent Rosji Władimir Putin nie odpowiedział w czwartek na pytanie dziennikarza NBC News, czy prawdą jest, że północnokoreańscy żołnierze przygotowują się do walki po stronie Rosji przeciwko Ukrainie.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział, że "istnieją dowody" na obecność wojsk północnokoreańskich w Rosji, nazywając to "bardzo, bardzo poważną kwestią".

Stany Zjednoczone i NATO ostrzegły, że jeśli północnokoreańscy żołnierze dołączą do wojsk rosyjskich na Ukrainie, może to oznaczać eskalację wojny.

