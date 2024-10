Politykowi Zielonych przeszkadza krzyż na ścianie. Chce sali "neutralnej religijnie"

Polityk Partii Zielonych Maik Außendorf dokłada wszelkich starań, aby komisja ekonomiczna Bundestagu spotykała się zawsze w "sali konferencyjnej neutralnej religijnie". Gazeta "Rheinische Post" z Düsseldorfu poinformowała, że ze względu na prace remontowe zaplanowane na 6 listopada posiedzenie komisji odbędzie się wyjątkowo w sali zespołu parlamentarnego CDU – tam jednak na ścianie wisi krzyż.

Polityk Zielonych: To sprzeczne z zasadą rozdziału Kościoła od państwa

W cytowanym przez gazetę liście do przewodniczącej Bundestagu Bärbel Bas (SPD), Außendorf stwierdził, że "widoczny krzyż jako symbol określonej wspólnoty religijnej jest sprzeczny z zasadą rozdziału Kościoła od państwa". "Pani przewodnicząca powinna zatem dopilnować, aby zbliżające się posiedzenie komisji mogło odbyć się w sali posiedzeń neutralnej ideologicznie i religijnie" – napisał polityk.

Außendorf skrytykował, że w tej sali odbyło się już publiczne posiedzenie komisji ds. cyfryzacji, której jest członkiem. "Dopiero na miejscu ja, inni parlamentarzyści, a także zaproszona publiczność zdaliśmy sobie sprawę, że to pomieszczenie nie odpowiada zasadom neutralnej pracy parlamentarnej" – stwierdził polityk.

– Żądanie kolegi Außendorfa po raz kolejny pokazuje, jak bardzo wychwalana jest tolerancja niektórych Zielonych – powiedział gazecie sekretarz parlamentarny CDU Thorsten Frei. Tłumaczył, że jego partia "kolegialnie" udostępniła salę posiedzeń Komitetowi Ekonomicznemu i teraz nagle spotkała się z wręcz prowokacyjnym żądaniem. – Szefowie frakcji Zielonych powinni natychmiast wyjaśnić, czy jest to błędna opinia indywidualna, czy stanowisko grupowe – zażądał Frei. Podkreślił, że krzyż nie podlega negocjacjom.

Poseł CDU: To brak szacunku

Również inny poseł CDU, Thomas Rachel, oskarżył Außedorfa o nietolerancję wobec symboli religijnych i religii w ogóle. – To brak szacunku. Nasze podstawowe wartości chrześcijańskie nie wykluczają, one jednoczą. Grupa parlamentarna Zielonych musi jasno dać do zrozumienia, że ta oznaka nietolerancji nie jest reprezentatywna dla całej grupy – stwierdził.

Na głosy krytyki poseł Zielonych Maik Außedorf odpowiedział na platformie X, wyrażając ubolewanie, że jego prośbę odebrano jako atak.

