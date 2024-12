Prezydent Korei Płd. ogłasza stan wojenny

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol ogłosił stan wojenny występując niespodziewanie późno wieczorem w telewizji. Przywódca główną partię opozycyjną kraju o sympatyzowanie z Koreą Północną i działania antypaństwowe.

Yoon nie powiedział, jakie środki zostaną podjęte. Przytoczył wniosek opozycyjnej Partii Demokratycznej, która ma większość w parlamencie, o impeachment głównych prokuratorów i odrzucenie propozycji budżetu rządowego.

– Aby chronić liberalną Koreę Południową przed zagrożeniami ze strony komunistycznych sił Korei Północnej i wyeliminować elementy antypaństwowe, niniejszym ogłaszam stan wojenny – powiedział Yoon w transmitowanym na żywo wystąpieniu telewizyjnym do narodu. Powiedział, że to "krok krytyczny, ale potrzebny do obrony porządku konstytucyjnego kraju".

Lider opozycyjnej Demokratycznej Partii Korei Południowej Lee Jae-Myung twierdzi, że ogłoszenie stanu wojennego przez prezydenta jest niezgodne z konstytucją. Pojawiają się informacje, że zablokowane zostało wejście do parlamentu.

Yoon Suk Yeol rządzi Koreą Płd. od 2022 roku. Jest członkiem konserwatywnej Partii Władzy Ludowej. Wcześniej pełnił funkcję naczelnego prokuratora Korei Południowej

Co dalej?

Decyzja przywódcy wiąże się obecnie z dużą niepewnością. Agencja AP wskazuje, że nie jest wiadome, w jaki sposób stan wojenny zostanie egzekwowany i jak wpłynie na funkcjonowanie demokracji w Korei Południowej. Na razie ogłoszono zawieszenie funkcjonowania parlamentu i partii politycznych. Media podają, że każda osoba naruszająca stan wojenny podlega aresztowaniu.

Jak podaje agencja Yonhap, w odpowiedzi na orędzie prezydenta Korei Południowej, minister obrony zwołuje spotkanie kluczowych dowódców armii. Ministerstwo Obrony Korei Południowej nakazało dowódcom wszystkich rodzajów wojsk zwiększenie gotowości bojowej jednostek. Z kolei główna siła opozycyjna wzywa swoich przedstawicieli do parlamentu.

Czytaj też:

Korea Płd. dostarczy Ukrainie broń? Jest odpowiedź na pakt Kim Dzong Una i PutinaCzytaj też:

Koreańskie czołgi K2 dla Polski. Jest z nimi problem