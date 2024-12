Zabójstwo Polki na wyspie Kos. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Ta dramatyczna historia rozegrała się 12 czerwca 2023 roku.

Wstrząsająca historia 27-letniej Anastazji z Wrocławia

Wtedy to pochodząca z Wrocławia Anastazja Rubińska zaginęła w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos. Polka pracowała tam w hotelowej restauracji. Kobiecie towarzyszył 28-letni partner. To on powiadomił miejscowe służby o jej zaginięciu. 18 czerwca media w Grecji podały, że Polka została znaleziona martwa. Jej ciało było nagie, włożone w worek i przykryte gałęziami. Zwłoki odkryto około kilometra od domu 32-letniego obywatela Bangladeszu, aresztowanego poprzedniego dnia pod zarzutem uprowadzenia.

Mężczyzna nie tylko nie przyznał się do winy, ale także zmienił swoje pierwotne zeznania, zaprzeczając, że odbył stosunek seksualny z zamordowaną kobietą. 32-latek był w przeszłości aresztowany za naruszenie prawa imigracyjnego, ale w Grecji przebywał legalnie. Mężczyzna został oskarżony o porwanie, gwałt i zabójstwo Polki.

Dożywocie za zabójstwo Polki na wyspie Kos

Proces w tej sprawie ruszył w poniedziałek 2 grudnia. W piątek sąd ogłosił wyrok.

"Sąd skazał w piątek na dożywocie i 13 lat pozbawienia wolności pochodzącego z Bangladeszu mężczyznę za uprowadzenie, zgwałcenie i brutalne morderstwo w 2023 roku Polki Anastazji na greckiej wyspie Kos" – informują greckie media.

