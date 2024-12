Proces ws. morderstwa Anastazji na wyspie Kos. Zatrzymano polskiego dziennikarza

Ta dramatyczna historia rozegrała się 12 czerwca 2023 roku.

Morderstwo Anastazji Rubińskiej. Co wydarzyło się na wyspie Kos?

Wtedy to pochodząca z Wrocławia Anastazja Rubińska zaginęła w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos. Polka pracowała tam w hotelowej restauracji. Kobiecie towarzyszył 28-letni partner. To on powiadomił miejscowe służby o jej zaginięciu. 18 czerwca media w Grecji podały, że Polka została znaleziona martwa. Jej ciało było nagie, włożone w worek i przykryte gałęziami. Zwłoki odkryto około kilometra od domu 32-letniego obywatela Bangladeszu, aresztowanego poprzedniego dnia pod zarzutem uprowadzenia.

Mężczyzna nie tylko nie przyznaje się do winy, ale także zmienił swoje pierwotne zeznania, zaprzeczając, że odbył stosunek seksualny z zamordowaną kobietą. 32-latek był w przeszłości aresztowany za naruszenie prawa imigracyjnego, ale w Grecji przebywał legalnie. W tej chwili mężczyzna oskarżony jest o porwanie, gwałt i zabójstwo Polki. Proces w tej sprawie ruszył w poniedziałek 2 grudnia. Nieoczekiwanie media poinformowały o zaskakującym wątku procesu.

Proces w Grecji: Polski dziennikarz zatrzymany

Jak podaje lokalny grecki portal kosnews24.gr, aresztowany został 42-letni dziennikarz jednej z polskich stacji telewizyjnych, który miał rejestrować przebieg rozprawy telefonem komórkowym. Miał również mieć włączony mikrofon przy kołnierzyku koszuli. Według greckich służb, na swoim nagraniu Polak zarejestrował nie tylko skład sądu, ale i zeznania świadków.

Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie na Kos.

Z nieoficjalnych ustaleń "Faktu" wynika, że chodzi o reportera programu "Uwaga!" TVN.

