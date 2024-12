Śmiertelnie postrzelił kolegę. Nowe ustalenia ws. policjanta

Nowe informacje w sprawie funkcjonariusza przekazało we wtorek RMF FM. Z ustaleń rozgłośni wynika, że Bartosz Ż. wrócił do swojej macierzystej jednostki w Nowym Dworze Mazowieckim. Nastąpiło to po tym, jak komendant stołeczny policji odwołał go z warszawskiego oddziału prewencji.

Nowe ustalenia ws. policjanta, który śmiertelnie postrzelił kolegę. Zostanie wydalony ze służby?

Rozgłośnia przypomina, że decyzją sądu mężczyzna został zawieszony w czynnościach służbowych. Oprócz tego trwa wobec niego postępowanie dyscyplinarne w policji.

"Z nieoficjalnych informacji, które uzyskał nasz reporter, wynika, że niebawem policjant zostanie wydalony ze służby. Na razie jest w dyspozycji komendanta powiatowego policji w Nowym Dworze Mazowieckim" – czytamy.

Tragedia na warszawskiej Pradze-Północ: Policjant z zarzutami. Grozi mu dożywocie

Do tragedii na stołecznej Pradze-Północ doszło w sobotę 23 listopada. Wtedy to ok. godz. 14:00 policja otrzymała wezwanie na ulicę Inżynierską 6 do agresywnego mężczyzny z maczetą w ręku. Podczas zatrzymania sprawcy jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej, na skutek czego ranny został drugi policjant. Jego życia, niestety, nie udało się uratować. Tragicznie zmarły funkcjonariusz to 35-letni sierż. szt. Mateusz Biernacki, który pozostawił żonę i dwoje małych dzieci.

Mundurowy, który oddał śmiertelny strzał usłyszał zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i niezasadnego użycia broni służbowej, spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu, a w następstwie spowodowania śmierci innej osoby. Sąd nie zgodził się na zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Oznacza to, że w procesie tym będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Za zarzucane czyny policjantowi grozi od 5 lat do nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

