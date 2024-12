Szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin zaproponował utworzenie systemu bezpieczeństwa od Mińska do Pjongjangu. Miałby on zastąpić koncepcję budowy Eurazji od Lizbony do Władywostoku.

Kiedyś zaproponowaliśmy Zachodowi stworzenie wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa od Lizbony do Władywostoku, ale odmówili. Dobrze, więc zbudujemy nowe ramy bez nich, być może takie, które będą rozciągać się od Mińska do Pjongjangu – powiedział Naryszkin, cytowany we wtorek przez rosyjską agencję TASS. Przypomniał, że wcześniej tego lata prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował inicjatywę ustanowienia nowego systemu bezpieczeństwa zbiorowego w Eurazji, który miałby zastąpić "wyraźnie przestarzały model euroatlantycki". – Koncepcja stworzenia systemu równego i niepodzielnego bezpieczeństwa na całym kontynencie euroazjatyckim, wolnego od obecności militarnej mocarstw zewnętrznych, stała się już ważnym tematem w dyskusjach międzynarodowych. Był to również kluczowy punkt podniesiony na marginesie szczytu BRICS w Kazaniu – stwierdził szef rosyjskiego wywiadu (SWR). Naryszkin: Obsesja USA na punkcie Ukrainy niszczy system stworzony przez Waszyngton Dalej mówił, że "amerykańska obsesja na punkcie Ukrainy zaczyna mieć destrukcyjny wpływ na cały światowy system finansowy, wojskowy i polityczny stworzony przez Waszyngton". Jego zdaniem Stany Zjednoczone tracą impet na wszystkich frontach, od Bliskiego Wschodu po Azję i Afrykę. Naryszkin powołał się na ostatnie wydarzenia w Gruzji i Mołdawii. – Uświadomiwszy sobie, że bezwarunkowe skupienie się na Zachodzie jest szkodliwe, władze Gruzji postanowiły działać w oparciu o własne interesy, a teraz celowo dystansują się od ultraliberalnej agendy, narzuconej im z zewnątrz i całkowicie obcej tradycyjnym wartościom Gruzji. Jeśli chodzi o Mołdawię, reżim (Mai – red.) Sandu ledwo zdołał uzyskać niezbędną liczbę głosów w wyborach, ale w rzeczywistości ujawnił głęboki rozłam w społeczeństwie mołdawskim – argumentował. Jak dodał, Azerbejdżan i Armenia również niezależnie rozwiązują wszystkie kwestie związane z pokojowym uregulowaniem wzajemnych stosunków, "nie słuchając zaleceń ze strony USA i Unii Europejskiej". Czytaj też:

"Zapowiedział możliwość pokonania Putina". Rosyjskie media o słowach Tuska