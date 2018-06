USA: Strzelanina w Trenton. 20 osób rannych

Póki co nie wiadomo, czym kierowali się zamachowcy. Do zdarzenia doszło na festiwalu muzycznym Art All Night Trenton 2018 w nocy z soboty na niedzielę. W pewnym momencie grupa mężczyzn po prostu wyciągnęła broń i otworzyła ogień do zgromadzonych ludzi.

Policjanci odpowiedzieli ogniem. Udało im się zastrzelić jednego z napastników oraz zatrzymać kolejnego.

W wyniku ataku ranny został m.in. 13-letni chłopiec. Wiadomo, że na 20 rannych osób, które trafiły do szpitala, aż 13 ma rany postrzałowe.