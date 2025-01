Cała konstrukcja Zielonego Ładu jest fałszywa. Ekspert wyjaśnia

TOMASZ CUKIERNIK: Czy człowiek jest winny globalnemu ociepleniu?

DR INŻ. TOMASZ WÓJCIK: Panuje powszechne przekonanie, zresztą bardzo mocno ugruntowane przez różnego rodzaju media, że w wyniku spalania węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego do atmosfery dostaje się duża ilość dwutlenku węgla, który absorbuje promienie podczerwone, czyli cieplne, i nie pozwala temu promieniowaniu wylecieć w kosmos, przez co atmosfera się ogrzewa i klimat robi się coraz cieplejszy. Takie jest przekonanie. Są jednak pewne fakty, które temu przeczą.

Jestem zaangażowany w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w pracę dotyczącą Zielonego Ładu. Nasze zainteresowanie tym unijnym programem wynika z tego, że – według naszych ocen – zauważyliśmy niebezpieczeństwo zatrzymania gospodarki i utraty miejsc pracy dla całej rzeszy pracowników. Komisja Krajowa rozesłała wcześniej do różnych instytucji unijnych i krajowych pytania, czy były szacowane rezultaty wprowadzenia tego Zielonego Ładu. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Wobec tego zwróciliśmy się do ludzi, których rozpoznawaliśmy jako autorytety w swoich dziedzinach, żeby próbowali ocenić, jak oni to widzą, co może realizacja Zielonego Ładu przynieść w najbliższej przyszłości. Uzyskaliśmy odpowiedzi. Każdy pisał swoją opinię niezależnie. Wszyscy ci autorzy ekspertyz nie kwestionowali faktu, że dwutlenek węgla jest przyczyną wzrostu temperatury, tylko pokazywali, jakie negatywne skutki przyniosą zalecane przez Unię Europejską rozwiązania.