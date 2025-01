Słowacja wystąpi z UE i NATO? Padła deklaracja wpływowego polityka

Polityk zastrzegł, że dla jego ugrupowania wystąpienia z Unii i Sojuszu Północnoatlantyckiego nie jest obecnie priorytetem, ale "należy pozostawić otwarte drzwi dla sytuacji, w której rozważymy skrajne rozwiązanie".

Wypowiedź Gaszpara padła w rozmowie z telewizją państwową STVR.

Słowackie delegacje w Moskwie

Wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu jest jednocześnie wiceszefem największej partii koalicji rządzącej Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD). Tibor Gaszpar był również członkiem oficjalnej parlamentarnej delegacji, która na początku tygodnia przez trzy dni była w Moskwie.

W stolicy Rosji był również premier Robert Fico, który w pierwszej połowie stycznia zabrał głos w czasie posiedzenia komisji parlamentarnej do spraw europejskich. Polityk zrelacjonował swoją wizytę w Moskwie – udał się tam pod koniec grudnia 2024 r. Jak tłumaczył, do wizyty skłoniła go decyzja Kijowa o zaprzestaniu tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy.

Premier kolejny raz skrytykował działania Wołodymyra Zełenskiego. Fico stwierdził, że prezydent Ukrainy jak powiedział, go "nudzi", czasem ma go "dość". Premier Słowacji powiedział również, że Ukraina nie jest "rzetelnym" partnerem, działa na niekorzyść Bratysławy a jego kraj nie raz zawiódł się na współpracy z Kijowem. Pochwalił z kolei Rosję, którą nazwał "wiarygodnym partnerem".

Reakcja koalicjanta na słowa Gaszpara

Na deklarację wiceszefa Smer ws. członkostwa w NATO i UE odpowiedział koalicjant, czyli partia Głos–Socjaldemokracja (Hlas-SD).

Ugrupowanie podkreśliło swoje przywiązanie do "suwerennej polityki zagranicznej".

Jak zaznaczyła partia w oświadczeniu: "Odrzucamy jednak wszelkie dyskusje na temat możliwego wystąpienia Słowacji z UE lub NATO".

Odpowiedź prezydenta Słowacji

Na słowa Tibora Gaszpara zareagował również prezydent Słowacji Peter Pellegrini, który opublikował w mediach społecznościowych fragment memorandum, jakie zostało podpisane w 2024 roku przez premiera, prezydenta, a także pełniącego obowiązki szefa parlamentu.

We wspomnianym dokumencie przedstawiciele najwyższych władz zadeklarowali, że będą wspierać niekwestionowane członkostwo Słowacji zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO.

Czytaj też:

Fico ostro o Zełenskim. "Żebrze i szantażuje"Czytaj też:

Gdzie jest Fico? Zniknął po wizycie w Moskwie