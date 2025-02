Biskup UKGK zaniepokojony relacjami Trumpa z Putinem

Egzarcha apostolski dla Ukrainy obrządku bizantyjskiego w Niemczech i Skandynawii, biskup Bohdan Dziurach w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA w Monachium w piątek wieczorem powiedział: „Pragnienie prezydenta USA Donalda Trumpa, aby przywrócić trwały i stabilny pokój, może być tylko mile widziane i podzielane”. Z kolei stwierdzenie Trumpa, że przywódca Kremla Władimir Putin chce pokoju i jest gotowy do poważnych rozmów, należy jednak „traktować krytycznie”.

Bp Dziurach wezwał do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego w zapowiedzianych negocjacjach. „Putin chce zniszczyć ten zestaw zasad, powiedział. Jeśli państwa zachodnie zdradzą Ukrainę i spełnią imperialno-kolonialne żądania Putina, będzie to porażka całego demokratycznego świata i sygnał dla innych dyktatorów, że przemoc i agresja są najbardziej odpowiednimi środkami do osiągnięcia ich destrukcyjnych celów” – powiedział bp Dziurach.

Sprawiedliwość jest ważna dla budowania pokoju

„Władcy cywilizowanego świata muszą zrozumieć, że nie da się pokonać zła, ulegając złoczyńcom”, ostrzegł ukraiński hierarcha. Z mocą podkreślił, że „Ukraina i naród ukraiński są przedmiotem nieuzasadnionej i barbarzyńskiej agresji”. Niemożliwe jest ustanowienie pokoju bez przywrócenia sprawiedliwości i postawienia przed sądem tych, którzy „tak brutalnie zniszczyli wszystkie zasady pokoju i bezpieczeństwa”. Potrzebne są skuteczne gwarancje, aby zapobiec nowym agresywnym działaniom Federacji Rosyjskiej przeciwko innym krajom i narodom.

Bp Dziurach zaznaczył, że społeczność międzynarodowa potrzebuje dziś jedności, determinacji i odwagi bardziej niż kiedykolwiek, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój w Ukrainie i Europie. Kwestia ta jest również omawiana w ten weekend podczas 61. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Podczas tego wydarzenia w piątek wieczorem wiceprezydent USA JD Vance spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić możliwe zakończenie wojny z Rosją. „Z wielkim niepokojem śledzę wystąpienia na konferencji bezpieczeństwa” – powiedział biskup.

Bp Dziurach jest egzarchą apostolskim dla Ukrainy obrządku bizantyjskiego w Niemczech i Skandynawii, z siedzibą w Monachium. Jest członkiem-doradcą Konferencji Biskupów Niemiec.

W ramach 61. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w dniach 14-16 lutego Kościoły i organizacje chrześcijańskie przygotowały szereg wydarzeń. Między innymi na lotnisku w Monachium, w kaplicy Christophorus, przez cały czas trwania konferencji płonie światło pokoju. Teksty modlitw są dostępne w języku niemieckim i angielskim. Spotkaniu towarzyszy również tydzień modlitwy „Munich Prays On”, który potrwa do 16 lutego.

W dniach 12-14 lutego obradowało sympozjum pt. „Bezpieczeństwo w Europie: Religijne wymiary wojny i moralna odpowiedzialność za pokój” zorganizowane przez Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie i Uniwersytet Notre Dame w USA.

14 lutego w Kościele Ducha Świętego obok Viktualienmarkt odbyła się ekumeniczna modlitwa o pokój pod hasłem: „Z nadzieją”. Ponadto w monachijskich kościołach odbywają się liczne nabożeństwa modlitewne w tej intencji.

Z inicjatywy międzynarodowego ruchu na rzecz pokoju Pax Christi, chrześcijanie, żydzi, buddyści, muzułmanie i bahaici spotkają się 16 lutego na modlitwie o pokój w kościele pw. św. Bonifacego. 19 lutego odbędzie się również wirtualna medytacja modlitewna w intencji pokoju z udziałem przedstawicieli buddyzmu, hinduizmu, sufizmu i chrześcijaństwa.

