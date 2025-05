Wybory w Rumunii. Są wyniki exit poll

Simion wyprzedził kandydata centrowego Crina Antonescu. Jak informują rumuńskie media, ankieterzy sondażowni prowadzący badania wskazywali, że bardzo duży odsetek wyborców nie chciało ujawniać, na kogo oddało swój głos.

Exit poll uwzględnia dane z godz. 20 (godz. 19 czasu polskiego) i nie obejmują diaspory. Według pracowni CRUS Simion uzyskał 33,1 proc. wyborców, Crin Antonescu 22,9 proc., a Nicusor Dan, burmistrz Bukaresztu – 20,9 proc.

George Simion to lider prawicowej partii AUR (Związek na rzecz Jedności Rumunów). Większość sondaży przed wyborami dawała mu zwycięstwo w I turze. Media lewicowo-liberalne oskarżają go o prorosyjskość, nazywając go "skrajnym populistą". W rozmowie z kanałem "Do Rzeczy" George Simion, kandydat na Prezydenta Rumunii, stwierdził, że Rumunia przechodzi przez "niespotykany wcześniej kryzys polityczny".

Anulowane wybory

Przypomnijmy, że po wygranej Calina Georgescu wybory prezydenckie w Rumunii zostały anulowane. Prawicowy polityk wygrał pierwszą turę wyborów w listopadzie ubiegłego roku, ale głosowanie zostało później unieważnione przez Trybunał Konstytucyjny.

Wbrew sondażom, które dawały mu od 4 do 10 proc. poparcia, Georgescu wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Rumunii z wynikiem 23 proc. Drugie miejsce zajęła Elenie Lasconi – przewodnicząca centroprawicowego Związku Ocalenia Rumunii (USR).

Polityk złożył zażalenie do Europejskiego Trybunał Praw Człowieka, które zostało ostatecznie odrzucone. Na początku marca Centralne Biuro Wyborcze ogłosiło, że Georgescu nie może startować w powtórzonych wyborach, których pierwsza tyra odbyła się 4 maja. Druga tura zostanie przeprowadzona za dwa tygodnie.

W Rumunii, podobnie jak w Polsce, realną władzę sprawuje rząd, a prezydent pełni głównie funkcje reprezentacyjne, ale ma istotny wpływ na politykę zagraniczną, obronność i nominacje na kluczowe stanowiska państwowe.

