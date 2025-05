Politycy PiS wspierają Simiona. Utworzyli komitet poparcia

Anulowane w grudniu wybory prezydenckie zostaną powtórzone 4 maja. Wtedy Rumuni pójdą do urn w ramach pierwszej tury głosowania. Wybory, planowane pierwotnie na listopad, zostały unieważnione z powodu zarzutów o manipulacje w kampanii zwycięzcy, Calina Georgescu. Oskarżono go o prawdopodobną ingerencję Rosji.

George Simion jest liderem sondaży przed wyborami prezydenckimi w Rumunii. I tura głosowania odbędzie się w niedzielę 4 maja, a druga 18 maja. Sondaże pokazują, że niemal pewne jest wejście do drugiej tury Simiona. O drugie miejsce powalczą: burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan, wspierany przez rządzącą koalicję Crin Antonescu oraz były lewicowy premier Victor Ponta, przekonujący, że jest "trumpistą".

Media lewicowo-liberalne oskarżają lidera sondaży o prorosyjskość, nazywając go "skrajnym populistą". Simion to lider prawicowego ugrupowania AUR (Związku na rzecz Jedności Rumunów), drugiej siły w rumuńskim parlamencie. W rozmowie z kanałem "Do Rzeczy" George Simion, kandydat na Prezydenta Rumunii, stwierdził, że Rumunia przechodzi przez "niespotykany wcześniej kryzys polityczny".

Politycy PiS ze wsparciem dla Simiona

Grupa polskich polityków, w większości z Prawa i Sprawiedliwości utworzyła grupę "Polacy za George Simionem".

"Simion jest szefem konserwatywno- narodowej partii AUR, która jest trzecią siłą w EKR w Parlamencie Europejskim i która zajęła drugie miejsce w ubiegłorocznych wyborach w Rumunii. George Simion jest także wiceprezydentem partii Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, której przewodniczy od stycznia 2025 roku były premier Polski Mateusz Morawiecki" – podano.

W skład polskiego Komitetu Poparcia Simiona weszli m.in. współprzewodniczący Grupy EKR w PE Patryk Jaki, obecni i byli europosłowie PiS Dominik Tarczyński, Arkadiusz Mularczyk, Ryszard Czarnecki, Joachim Brudziński, Bogdan Rzońca, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Rafalska, Beata Mazurek, Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski, Izabela Kloc, Grzegorz Tobiszowski, a także m.in. posłowie Antoni Macierewicz, Janusz Kowalski, były poseł i wiceprezydent Świdnicy Ryszard Wawryniewicz oraz były lider Konfederacji Robert Winnicki. "Komitet jest otwarty dla każdego polityka, któremu bliskie są ideały Europy Narodów" – informują inicjatorzy akcji z PiS.

Czytaj też:

Sztab Nawrockiego odpowiada na krytykę. "My robimy swoje"Czytaj też:

Organizacja z USA bada sprawę Romanowskiego. "Obrona wobec agresji"Czytaj też:

Wałęsa boi się, że wybory zostaną sfałszowane. Wskazał na przykład Rumunii