Skandal szpiegowski na Ukrainie. Węgry reagują natychmiast

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek (9 maja) o ujawnieniu działalności agentów węgierskiego wywiadu wojskowego na terenie obwodu zakarpackiego – regionu zamieszkanego przez liczną mniejszość węgierską.

Według SBU szpiedzy z Węgier mieli zbierać dane o stanie bezpieczeństwa militarnego w regionie, poszukiwać słabych punktów w obronie naziemnej i powietrznej, a także badać nastroje i reakcje miejscowej ludności w przypadku ewentualnej inwazji wojsk węgierskich.

W ramach operacji specjalnej SBU zatrzymała dwóch agentów, którzy mieli pracować pod nadzorem kadrowego oficera węgierskiego wywiadu. Obydwaj zatrzymani zostali poinformowani o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdrady stanu w czasie stanu wojennego. Zgodnie z ukraińskim prawem grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Węgry badają możliwość zajęcia Zakarpacia? Kontrwywiad Ukrainy zatrzymał szpiegów

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w reakcji na te doniesienia stwierdził, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainie nasila się antywęgierska propaganda. Według niego powód obecnej "kampanii oszczerstw przeciwko Węgrom" jest taki sam jak poprzednich: Budapeszt nie chce dostarczać broni Kijowowi, ponieważ opowiada się za pokojem.

– Dziś wydaliliśmy dwóch szpiegów, którzy pracowali pod przykrywką dyplomatyczną w ambasadzie Ukrainy w Budapeszcie. Odpowiednia decyzja i notatka zostały przekazane ambasadorowi Ukrainy w Budapeszcie tutaj, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w ciągu ostatnich kilku minut – powiedział Szijjarto.

Szef węgierskiej dyplomacji w swoim wystąpieniu nie wspomniał o tym, że wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o pierwszym w historii wykryciu siatki agenturalnej węgierskiego wywiadu wojskowego szpiegującej na szkodę Kijowa.

O co chodzi w sporze o Zakarpacie?

Spór między Węgrami a Ukrainą o Zakarpacie (obwód zakarpacki na zachodzie Ukrainy) dotyczy głównie statusu mniejszości węgierskiej zamieszkującej ten region oraz polityki językowej Ukrainy. Mniejszość węgierska liczy ok. 120–150 tys. osób (ok. 12 proc. ludności regionu), głównie w rejonach przygranicznych.

Zakarpacie było przez wieki częścią Królestwa Węgier, a po I wojnie światowej trafiło do Czechosłowacji, potem na krótko znowu do Węgier (1939–1944), a po II wojnie światowej – do Związku Radzieckiego (jako część Ukraińskiej SRR). Po 1991 r. weszło w skład niepodległej Ukrainy.

Węgry wykorzystują spór o Zakarpacie jako kartę przetargową w NATO i UE, blokując zbliżenie Ukrainy do tych struktur. Jednocześnie Budapeszt utrzymuje, że nie ma roszczeń terytorialnych wobec Zakarpacia.

