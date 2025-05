Rywal Orbana odchodzi z polityki. Autor słów: "Kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem"

To on w maju 2006 r. na zamkniętym spotkaniu z rozbrajającą jak na polityka szczerością stwierdził: "Kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem". Nagrania ujawniono kilka miesięcy później. Jak podały węgierskie media, Ferenc Gyurcsany podjął decyzję o rezygnacji z przewodniczenia opozycyjnej Koalicji Demokratycznej, zrzeczeniu się mandatu posła, a także o pełnym wycofaniu się z życia politycznego. Dodatkowo zdecydował się na rozwód z europosłanką Klarą Dobrev. Eksperci mówią, że odejście byłego premiera Węgier z polityki to koniec pewnej epoki.

– Gyurcsany to największy rywal Orbana i przez lata wielka nadzieja węgierskiej lewicy, która widziała w nim rodzimą wersję Tony’ego Blaira, brytyjskiego premiera z Partii Pracy – ocenia Andrzej Sadecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

Utorował drogę Orbanowi

Gyurcsany był liderem Węgierskiej Partii Socjalistycznej i premierem Węgier w latach 2004-09. W październiku 2006 r., po ujawnieniu jego wypowiedzi, w której – jako lider partii i rządu – przedstawiał kłamliwe dane na temat sytuacji gospodarczej kraju, w Budapeszcie doszło do masowych protestów przeciwników lewicy.

– Mimo masowych protestów i starć z policją, zdecydował się trwać jeszcze trzy lata na stanowisku premiera, co ostatecznie utorowało Orbanowi drogę do wielkiego zwycięstwa w 2010 r. – podkreślił Andrzej Sadecki z OSW.

Dziś Orban rządzi niepodzielnie Węgrami już od 15 lat. Jest symbolem oporu wobec brukselskiego centralizmu, a nawet wyraził wątpliwości co do sensu członkostwa jego kraju w strukturach UE w jej obecnej postaci. Węgierski premier wskazał ostatnio, że "gdyby w 2004 r. UE wyglądała tak, jak wygląda teraz", to nie jest pewne, czy jego kraj by do niej wstąpił. Jednocześnie polityk podkreśla, że ewentualne wyjście z Unii również nie może nastąpić w sposób gwałtowny, ale musi być poprzedzone dogłębną analizą i dyskusją. – Trzeba zdecydować, kiedy nadejdzie moment, w którym warto podjąć decyzję o wyjściu, ale musi to zostać ustalone po głębokim namyśle – zaznaczył Orban.

