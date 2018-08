Nazistowski zbrodniarz wojenny deportowany z USA

Jak informuje niemiecki "Bild", Jakiv Palij wylądował dziś rano w Duesseldorfie. 94-letni były strażnik w niemieckim obozie zagłady został oskarżony przez amerykańskich śledczych oraz żydowskie organizacje międzynarodowe o współudział w zamordowaniu sześciu tysięcy Żydów.

Jakiv Palij urodził się na terenach przedwojennej Polski. W roku 1941 wstąpił na ochotnika do SS. Po wojnie zatajając swoją tożsamość, wyjechał do USA, gdzie w 1957 otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Kiedy w 2001 roku jego przeszłość wyszła na jaw, były esesman został pozbawiony obywatelstwa. Stany Zjednoczone próbowały go deportować już od 2005 r. Powodem tych starań był fakt, że amerykańskie sądy nie mogą orzekać ws. zbrodni z okresu II Wojny Światowej, które nie zostały popełnione na ich terytorium.

Jak podaje "Bild", Berlin konsekwentnie odmawiał przyjęcia zbrodniarza. Wcześniej miały odmówić tego Polska i Ukraina.