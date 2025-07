Zełenski: Szmyhal wykorzysta doświadczenie jako minister obrony

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że doświadczenie premiera Denysa Szmyhala będzie cenne na stanowisku ministra obrony. Wcześniej przekazano, że w jego miejsce, szefem rządu ma zostać dotychczasowa wicepremier Julia Swyrydenko. Media piszą, że w zamyśle prezydenta Wołodymyra Zełenskiego miałaby za zadanie znacząco zmodyfikować prace gabinetu. Od marca 2020 r. na czele rządu w Kijowie stoi Denys Shmyhal.

– Rozmawiałem dziś z Julią Swyrydenko – zaproponowałem, aby stanęła na czele rządu Ukrainy i prowadziła jego działalność w oparciu o jej bogate doświadczenie we wspieraniu ukraińskiej produkcji i przedsiębiorczości, które Julia posiada jako pierwszy wicepremier i minister gospodarki – wskazał Zełenski w wieczornym wystąpieniu.

– Ogromne doświadczenie Denysa Szmyhala będzie niewątpliwie cenne na stanowisku ministra obrony – to właśnie ten obszar, w którym znajdują się obecnie największe zasoby kraju, największe obciążenie pracą i największa odpowiedzialność. Liczę na wystarczające poparcie parlamentarzystów dla nowej konfiguracji rządu Ukrainy. Ważne jest również, aby rząd niezwłocznie przeprowadził audyt wszystkich umów z naszymi partnerami, aby określić, co działa, a co wymaga ponownej oceny lub intensyfikacji – dodał prezydent Ukrainy.

Kim jest Julia Swyrydenko?

Svyrydenko (rocznik 1985) ukończyła studia magisterskie z zarządzania antymonopolowego na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Handlu i Ekonomii.

Od 2008 roku pracowała w sektorze prywatnym, a od 2015 r. zajmowała eksponowane stanowiska w administracji obwodu czernihowskiego, m.in. jako szefowa departamentu i późniejsza pełniąca obowiązki gubernatora regionu.

W 2019 r. została wiceministrem, a od lipca 2020 r. pracowała jako pierwszy wiceministre rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa.

22 grudnia 2020 prezydent Wołodymyr Zełenski powołał ją na stanowisko zastępcy szefa prezydenckiego biura, a 4 listopada 2021 Rada Najwyższa mianowała ją pierwszym wicepremierem i ministrem gospodarki.

