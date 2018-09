Niemcy: Imigranci skatowali 22-latka

Do tragedii doszło w mieście Köthen w sobotni wieczór. Miejscowa policja zdążyła już aresztować dwóch podejrzanych, a władze landu przekazały, że w niedzielę popołudniu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok 22-latka.

Prokuratura przekazała, że zatrzymani podejrzani to imigranci z Afganistanu. Wiadomo, że trwające postępowanie jest prowadzone pod kątem morderstwa.

Niemieckie media piszą bardzo lakonicznie o całej sprawie. Dziennik Die Welt sugeruje, że Niemiec wdał się w kłótnię z imigrantami, którzy pobili go ze skutkiem śmiertelnym. Bezpośrednią przyczyną śmierci młodego mężczyzny miał być krwotok w mózgu.

Powtórka z Chemnitz?

Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu tragedia w ostatnim czasie. Dwa tygodnie temu do podobnej zbrodni doszło w Chemnitz położonym w południowo-wschodnich Niemczech, w Saksonii. Imigranci zamordowali wtedy 35-letniego Niemca, co doprowadziło do fali protestów.

Rzecznik niemieckiej policji przyznał, że liczba protestujących, których było ok. 3 tysiące, zaskoczyła mundurowych i że mobilizacja służb była za słaba. Podczas zajść w mieście dochodziło do wyłapywania migrantów i prób samosądu.

– Nie akceptujemy takich zachowań, jak polowanie na ludzi o innym wyglądzie, czy szerzenie nienawiści na ulicach. Nie ma na to miejsca w naszym państwie prawa i zdecydowanie to potępiamy – oświadczył rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.