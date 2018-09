"Zamieniłabyś swoją kobiecość na macierzyństwo?". Skandaliczna promocja pigułki "dzień po"

Autorzy plakatów zadają pytanie w formie graficznej. W wersji skierowanej do kobiet, można je odczytać jako: "Czy zamieniłabyś noszenie butów na obcasach i malowanie się na posiadanie dziecka?". Z kolei plakaty skierowane do mężczyzn stawiają pytanie: "Czy jesteś gotowy zamienić praktykowanie swojego hobby na posiadanie dziecka?". Jako symbol męskiego hobby ukazany został pad do konsoli, jako symbol posiadania potomstwa – dziecięcy smoczek.

Jaka jest idea kampanii? Można ją odczytywać w ten sposób: Jeśli nie jesteś gotowa/y na porzucenie swojego dotychczasowego stylu życia, zrezygnowania z dbania o siebie i rozrywek, a podejrzewasz, że mogłaś zajść w nieplanowaną ciążę/możesz zostać ojcem, zgłoś się po pigułkę "dzień po" (jest to pigułka o działaniu wczesnoporonnym, tzw. antykoncepcja awaryjna). Autorzy zachęcają do korzystania z pigułki, po którą można zgłosić się do pięciu dni po potencjalnym zapłodnieniu.

Kampania wywołała falę oburzenia na Wyspach, ale nie tylko. Jak opisuje 'Daily Mail", NHS został oskarżona o seksizm. Kobiety zwracają uwagę, że macierzyństwo nie wyklucza dbania o siebie i aby być matką, nie trzeba rezygnować z dotychczasowych przyjemności. Mówi się także o sprowadzaniu macierzyństwa i ojcostwa do absurdu. Do sprawy odniósł się NHS. Instytucja przeprasza, jeśli plakat wzbudził kontrowersje. Jednocześnie podkreśla, że ​​kampania odegrała ważną rolę w radzeniu sobie z nieplanowanymi ciążami wśród nastolatek oraz wzmocniła wiedzę na temat seksualności.