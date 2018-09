Muzułmańskie modlitwy przed... posiedzeniem Rady Miasta

"To co widzicie to nie Rada Miejska w państwie muzułmańskim. To spotkanie Rady Miejskiej w brytyjskim mieście Luton w ubiegłym tygodniu. Dobranoc Wielka Brytanio!" – napisał na Twitterze „Online Magazin”, który udostępnił nagranie.

Sytuacja miała miejsce w Luton, ale to nie pierwszy taki przypadek w Wielkiej Brytanii. W sierpniu podobne zachowanie obserwowano w Oldham.

Muzułmańska społeczność w Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie mocno się powiększyła. Choć zdecydowanie najwięcej muzułmanów mieszka w Londynie (nieco ponad milion osób), to za najbardziej muzułmańskie miasto w Wielkiej Brytanii można uznać Birmingham, gdzie w dwóch okręgach wyborczych muzułmanie stanowią połowę uprawnionych do głosowania. W całym kraju jest 26 okręgów wyborczych, w których muzułmanie stanowią przynajmniej 20 proc. uprawnionych do głosowania.

Luton również słynie z silnej reprezentacji społeczności muzułmańskiej. Ostatnio głośno było o tym mieście, gdy muzułmanie wymusili na dyrekcji lokalnego basenu wprowadzenia odrębnych sesji pływania tylko dla mężczyzn. Kobietom pozostaje w tym czasie do dyspozycji basen, który od pierwszego jest ponad dwukrotnie mniejszy.

