Coś słodkiego

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU || Obok ogłoszeń prawników (jeśli masz wypadek, konflikt z prawem, dług – skontaktuj się z nami!) na amerykańskich drogach zauważyłam anons nowej fali.

"Chcesz się pozbyć obwisłej skóry po schudnięciu?" – zapytuje na przydrożnym billboardzie ogłoszeniodawca i odpowiada: "Zadzwoń do nas".