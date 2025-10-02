Filmował ludzi w toaletach. 43-letni Niemiec aresztowany

Według doniesień portalu Ekathimerini, do aresztowania doszło po tym, jak mężczyzna złożył skargę, że podejrzany filmuje jego syna w toalecie.

Później funkcjonariusze sprawdzili telefon komórkowy podejrzanego i znaleźli trzy zrobione z ukrycia filmy. Odzyskali także pięć innych nagrań, które zostały usunięte.

Zdarzenie miało miejsce na lotnisku Saloniki-Macedonia w północnej Grecji.

43-letniego obywatela Niemiec przewieziono do prokuratury w Salonikach, która oskarżyła go o nielegalne nagrywanie prywatnych działań innej osoby, co zgodnie z greckim prawem jest przestępstwem.

Sprawa została przekazana sędziemu śledczemu.

