Filmował ludzi w toaletach. 43-letni Niemiec aresztowany

Według doniesień portalu Ekathimerini, do aresztowania doszło po tym, jak mężczyzna złożył skargę, że podejrzany filmuje jego syna w toalecie.
Później funkcjonariusze sprawdzili telefon komórkowy podejrzanego i znaleźli trzy zrobione z ukrycia filmy. Odzyskali także pięć innych nagrań, które zostały usunięte.
Zdarzenie miało miejsce na lotnisku Saloniki-Macedonia w północnej Grecji.
43-letniego obywatela Niemiec przewieziono do prokuratury w Salonikach, która oskarżyła go o nielegalne nagrywanie prywatnych działań innej osoby, co zgodnie z greckim prawem jest przestępstwem.
Sprawa została przekazana sędziemu śledczemu.
