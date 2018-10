"Dosyć gróźb i obelg ze strony UE". Wicepremier Włoch stanowczo odpowiada Junckerowi

Jean-Claude Juncker ostrzegł wczoraj Włochy, by nie przejmowały budżetu na rok 2019 obciążonego deficytem na poziomie 2,4 proc. PKB. Deficyt ten jest wyższy niż uzgodniony przez poprzedni rząd i sugerowany przez instytucje europejskie. Szef Komisji Europejskiej podkreślał, że jeśli włoski rząd będzie oczekiwał specjalnego traktowania, będzie to oznaczało koniec euro. Polityk oświadczył również, iż nie życzy sobie aby po kryzysie greckim Unia Europejska musiała radzić sobie z kolejnym takim kryzysem, tyle że we Włoszech. – Jeden taki kryzys wystarczy – dodał Juncker.



Wypowiedź tę w mocnych słowach skomentował wicepremier Włoch Matteo Salvini. – Dosyć gróźb i obelg ze strony Unii Europejskiej – oświadczył polityk, dodając, że Włochy są suwerennym krajem, w którym nikt nie słucha gróźb Junckera kojarzącego ich kraj z Grecją.



– Chcemy pracować, aby zaspokoić potrzeby naszych obywateli: prawo do pracy, bezpieczeństwa i zdrowia są priorytetami rządowymi, a my będziemy szli do końca. Stawimy czoła tym, którzy tęsknią za przestraszonymi Włochami, które wyprzedają firmy i swą przyszłość. Jego słowa nas nie powstrzymają – podkreślił Matteo Salvini.