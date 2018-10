Rumunia chce zatrzymać homopropagandę. Trwa dwudniowe referendum ws. definicji małżeństwa

Obecnie obowiązujący zapis konstytucji Rumunii dotyczący małżeństwa mówi iż jest to "związek małżonków". Wprowadzenie do ustawy zasadniczej zapisu mówiącego, że jest to związek mężczyzny i kobiety może w przyszłości uniemożliwić legalizację związków homoseksualnych.

W związku z taką możliwością, ponad trzy miliony obywateli Rumunii podpisało się pod petycją, w której domagają się dodania do ustawy zasadniczej zapisu, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

Petycję poparły rumuński Senat i Izba Deputowanych, następnie 17 września Trybunał Konstytucyjny Rumunii wyraził zgodę na przeprowadzenie plebiscytu.

Referendum potrwa do jutra, a do stwierdzenia jego ważności potrzebna jest 30-procentowa frekwencja. Do bojkotu głosowania wzywają organizacje LGBT, które chcą walczyć o zrównanie praw par homoseksualnych i heteroseksualnych w Rumunii.