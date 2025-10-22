Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Były eskortowane

Rosyjski resort obrony przekazał agencji prasowej RIA, że w niektórych fazach misji maszyny były eskortowane przez myśliwce "obcych krajów".

Tu-22M3 jest rosyjskim bombowcem dalekiego zasięgu, który stanowi zmodernizowaną wersję maszyny Tu-22M, znanej w Sojuszu Północnoatlantyckim pod nazwą "Backfire".

RMF24 przypomina, że wspomniany model samolotu odgrywa "istotną rolę w rosyjskich siłach powietrznych, wykorzystywany jest zarówno do ataków na cele lądowe, jak i morskie". "Maszyna została wyposażona w dwa silniki turboodrzutowe NK-25, osiąga prędkość do 2 000 km/h i może pokonać dystans do 7 000 km z tankowaniem w powietrzu" – czytamy na portalu stacji radiowej.

Zagrożenie na Bałtyku. Polska podjęła konkretne kroki

Tymczasem polskie MON przygotowało nowe przepisy, które pozwolą Marynarce Wojennej lub lotnictwu wojskowemu otworzyć ogień, aby odeprzeć atak na polską infrastrukturę krytyczną. Chodzi m.in. o gazociąg Baltic Pipe, morskie farmy wiatrowe czy platformy wiertnicze.

MON przygotowało projekt ustawy, która jest odpowiedzią m.in. na aktywność tzw. rosyjskiej floty cieni, która niszczy infrastrukturę krytyczną na Bałtyku.

Portal wnp.pl relacjonuje, że dowódca jednostki pływającej Marynarki Wojennej lub dowódca wojskowego statku powietrznego będzie mógł – w sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji – wydać rozkaz otwarcia ognia, jeśli będzie to konieczne do odparcia bezpośredniego, bezprawnego ataku lub powstrzymania działań bezpośrednio do niego prowadzących.

W przepisach określono dwa typy celów, wobec których można użyć broni. Pierwszy to jednostki pływające lub statki powietrzne należące do wojska, policji lub Straży Granicznej. W takich przypadkach dopuszczalne będzie użycie broni bez wcześniejszego ostrzeżenia. Druga kategoria to infrastruktura krytyczna, podzielona w projekcie na dwie grupy.

