Wojna na Ukrainie. Rosjanie zestrzelili nad Krymem własny myśliwiec

Rzecznik prasowy ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Pletenczuk powiedział w rozmowie z portalem Kyiv Independent, że z przechwyconych komunikatów radiowych wynika, iż zapaliły się dwa silniki myśliwca, który wykonywał zadanie w północno-zachodniej części Krymu.

– Wróg prawdopodobnie zestrzelił własny myśliwiec wielozadaniowy, odpierając atak (ukraińskiego) drona za pomocą systemów obrony powietrznej – oświadczył rzecznik.

Na Krymie Rosjanie zastrzelili własny myśliwiec

Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych potwierdziły, że w nocy z czwartku na piątek dron przeprowadził atak na skład ropy naftowej i zakład przemysłowy w pobliżu rosyjskiej bazy lotniczej Gwardiejskoje na Krymie. Na nagraniu zamieszczonym na Telegramie widać, że po ataku wybuchł pożar.

Był to element szerszej operacji ukraińskich dronów, które zaatakowały wiele rosyjskich celów wojskowych na okupowanych terytoriach i w samej Rosji.

Kryzys paliwowy w Rosji. Brakuje benzyny

Od kilku miesięcy ukraińskie siły zbrojne regularnie atakują rosyjskie rafinerie. We wrześniu ataki dronów całkowicie lub częściowo sparaliżowały co najmniej cztery zakłady, w tym należącą do Rosnieftu rafinerię w Riazaniu, jedną z pięciu największych rafinerii w kraju i dostawcę paliwa do obwodu moskiewskiego. Pięć kolejnych zakładów zostało zaatakowanych w pierwszym tygodniu października.

Obecnie mieszkańcy ponad 20 rosyjskich regionów – od Sachalinu po obwód niżnonowogrodzki – zmagają się z niedoborami paliwa. Trzy obwody (tiumeński, swierdłowski i czelabiński), a także Krym wprowadziły ograniczenia w sprzedaży benzyny klientom indywidualnym.

Aby złagodzić kryzys, rząd w Moskwie zakazał eksportu benzyny i oleju napędowego i, według doniesień "Kommiersanta", przygotowuje się do rozpoczęcia importu benzyny z Chin, Singapuru i Korei Południowej.

