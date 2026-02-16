Wzrost polskiego eksportu. Wiemy, co z importem

Ujemne saldo wyniosło 7,7 mld euro (wobec dodatniego przed rokiem, które wyniosło 0,5 mld euro), podano.

Tyle wyniósł eksport w dolarach

"Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu-grudniu 2025 r. wyniósł 411,7 mld USD, a import 420,4 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 7,5 proc., a w imporcie o 9,9 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 8,7 mld USD (w 2024 r. było dodatnie i wyniosło 0,7 mld USD)" – czytamy także w komunikacie.

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 2,9 proc. rok do roku i wyniósł 98,7 mld euro w 2025 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 4,5 proc. rok do roku do 70,9 mld euro, podał także Główny Urząd Statystyczny.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem-grudniem 2024 r. o 0,3 punktu proc. i wyniósł 26,9 proc., a w imporcie spadł o 0,3 punktu proc. do 19 proc. Dodatnie saldo wyniosło 117,7 mld zł (31,2 mld USD, 27,8 mld euro), wobec 120,8 mld zł (30,4 mld USD, 28 mld euro) przed rokiem, podał Urząd.

Kto był głównym partnerem handlowym Polski?

"W styczniu-grudniu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano w większości przypadków wzrosty eksportu, za wyjątkiem spadku eksportu do Stanów Zjednoczonych (o 1,9 proc.), Wielkiej Brytanii (o 0,5 proc.) oraz Włoch (o 0,2 proc.). W imporcie również dominowały wzrosty, a spadki odnotowano jedynie w obrotach z Koreą Południową (o 1,3 proc.) oraz Stanami Zjednoczonymi (o 0,9 proc.)" – czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66 proc. eksportu ogółem (wobec 66,4 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego), a importu ogółem – 61,5 proc. (tyle samo co rok temu), podał także Urząd.

