Sztuka znikania

Uwadze ochrony umknął samochód z długą, wysuwaną elektrycznie drabiną, który pół godziny po otwarciu muzeum zaparkował na chodniku przed Luwrem. Również widok dwóch mężczyzn w roboczych strojach wchodzących po drabinie na balkon nie uruchomił alarmu w "centrum dowodzenia" Luwru. Po wszystkim okazało się, co zresztą przyznała sama dyrektor Luwru, że w tamtej części muzealnego kompleksu zwyczajnie nie było na zewnątrz kamer... Podobnie łatwo poszło z przecięciem wzmocnionych szyb w oknach, wejściem do Galerii Apollo, sterroryzowaniem ochroniarzy i dostaniem się do gablot z bezcennymi klejnotami.